Ereğli’de 2 Katlı Evde Yangın

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Ereğli ilçesinde Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi üzerinde bir yangın olayı meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemiyor ve Nevzat K.’nin ikamet ettiği 2 katlı evin birinci katında başladı.

YANGIN MAHALLİNE MÜDAHALE

Alevler kısa süre içerisinde evi kaplarken, durumun aciliyeti üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın esnasında dumandan etkilenen Nilgün İ., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü.

NİLGÜN İ.’NİN DURUMU

Nilgün İ.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili daha fazla bilgi ve gelişmeler takip ediliyor.