Eren Elmalı Fırtınası Devam Ediyor!

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile mücadele etti. Maçın 36. dakikasında ceza sahasında Sane’nin şutu kaleciden döndü ve Eren Elmalı bu fırsatı değerlendirerek Galatasaray’ı öne geçiren ismi oldu.

İkinci yarının başında Leroy Sane’nin yaptığı ortada, altıpasın içinde boş kalan Eren Elmalı, tekrar sahne alarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. İlk hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında da gol atan 25 yaşındaki sol bek, Süper Lig’deki üçüncü maçında toplamda 3. golünü attı. Galatasaray’dan önce Süper Lig’de yer alan 136 maçında sadece 1 gol atan Eren, Galatasaray’da çıktığı bu sezonun üçüncü maçında üç kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.