Eren Elmalı Galatasaray’ı Öne Geçirdi!

GALATASARAY KAYSERİSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 36. dakikasında ceza sahasında Leroy Sane’nin şutu kaleciden dönerken, Eren Elmalı bu fırsatı değerlendirerek Galatasaray’ı öne geçirdi.

İKİNCİ GOL GELDİ

İkinci yarının hemen başında Leroy Sane’nin ortasında altıpasın içinde boş kalan Eren Elmalı, bu kez tekrar sahneye çıkarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 25 yaşındaki sol bek, ilk hafta oynanan Gaziantep FK maçında da ağları sarsmıştı ve Süper Lig’deki üçüncü maçında toplamda 3 gol bulmuş oldu.

ELMALI’DAN GÖSTERİŞ

Galatasaray’dan önce Süper Lig’de 136 maçta sadece 1 gol atan Eren Elmalı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 3. maçta 3 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiliyor.

“Balıkesir’de Depremler Gerçekleşti!”

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti, bunu takiben 4,2 ve 4,3 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi.
Bayraktar: “BAYKAR En Büyük SİHA Üreticisi.”

Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şirketin dünya genelinde en büyük SİHA üreticisi konumunda olduğunu açıkladı.

