Eren Elmalı Galatasaray’ı Öne Geçirdi

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GALATASARAY’IN BAŞARISI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile zorlu bir maçta karşılaştı. Maçın 36. dakikasında, ceza sahasında Sane’nin yaptığı şut ardından kaleciden dönen topu Eren Elmalı değerlendirdi ve Galatasaray’ı öne geçirerek skoru 1-0 yaptı.

İKİNCİ GOL EREN ELMALI’DAN

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, Leroy Sane’nin ortasında altıpas içinde boş kalan Eren Elmalı’nın ikinci golüyle durumu 2-0’a getirdi. 25 yaşındaki sol bek, önceki hafta oynanan Gaziantep FK maçında da gol atmıştı. Bu sezon Süper Lig’deki üçüncü maçında toplamda 3. golünü kaydetmiş oldu. Galatasaray’a katılmadan önce Süper Lig’de toplam 136 maça çıkmış ve sadece 1 gol atabilmişken, bu sezon kırmızı-beyazlılarda kısa zamanda önemli bir başarı elde etti.