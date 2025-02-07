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Spor

Eren Elmalı Transferinde Sorun Yaşanıyor

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GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ

Galatasaray, sağ ve sol bek mevkilerine mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Ayrıca, diğer pozisyonlar için de fırsat transferleri takip ediliyor. Sağ bek bölgesi için, Sevilla’dan 21 yaşındaki İspanyol Juanlu Sanchez ve Lens’ten 29 yaşındaki Polonyalı Przemyslaw Frankowski ile görüşmeler devam ediyor.

HEDEFLER SOMUTLAŞIYOR

Sarı kırmızılı yönetimin, birkaç gün içerisinde bu iki oyuncudan birinin transferini tamamlamayı hedeflediği ifade ediliyor. Bu özellikle takımın savunma gücünü artırmak ve yeni sezon öncesi kadro derinliğini sağlamak açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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