Erenler’de Kavga: Çekiç ve Sopalarla Saldırı

TRAFİKTE KAVGA ÇIKTI

Sakarya’da, trafik esnasında iki grup arasında başlayan bir tartışma, saniyeler içinde çekiç ve sopaların kullanıldığı bir kargaşaya dönüştü. Olay anına ait görüntüler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, tanımlanamayan bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın artmasıyla birlikte taraflar kavgaya girişti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, beş kişinin çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı belirlendi. Kavga, bir süre sonra sona erdi ve taraflar olay yerinden kaçtı. Polis, sosyal medyada görüntülerin yayılması sonrası kavgaya karışan kişilerin tespit edilmesi için çalışmalar başlattı.