Ergin Ataman’a İsrail’de Saldırılar EuroLeague’i Sarsıyor

EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos arasında gerçekleşen karşılaşma, maç öncesinde yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Panathinaikos takımının salon girişine geldiği sırada, bir grup İsrailli taraftar ağır hakaretlerle başantrenör Ergin Ataman’a saldırdı.

İNER İNMEZ BAŞLADI

Otobüsten iner inmez saldırganların hedefi olan Ataman, güvenlik tedbirleri gereği hızla uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü. Bu gerginlik, mücadele öncesindeki atmosferi negatif yönde etkilerken, karşılaşmayı Maccabi Tel Aviv 75-71’lik skorla kazandı. Maç sonrası yaşanan olaylara sert tepki gösteren Ergin Ataman, EuroLeague organizasyonuna ve tribünlerdeki davranışlara dair açıklamalarda bulundu. Ataman, şu şekilde ifade etti: “BU BASKETBOL DEĞİL”

“Biz EuroLeague olarak, NBA ile rekabet halindeyiz. EuroLeague için ‘Avrupa’nın hatta dünyanın en iyi ligi’ diyorum. Ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10.000 kişi beni soyunma odamızın önünde bekleyip, 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şey NBA’de görmedim. Ben, EuroLeague ile NBA’i karşılaştırmaya devam ederim ama bu spor değil. Ben işimi yapıyorum. Ben, Maccabi Tel Aviv’i Play-Off’ta eleyerek Final-Four’a kaldım ve şampiyon oldum. Tek yaptığım şey buydu. Hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin bakalım.”

Deneyimli başantrenörün bu açıklamaları, maçtan çok tribün olaylarının ön planda olduğu bir gecede EuroLeague’de güvenlik ve sportmenlik konularını yeniden gündeme getirdi.