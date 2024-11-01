“Ergin Ataman’dan Panathinaikos Açıklaması”

ATAMAN’DAN TEŞEKKÜR

Ergin Ataman, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, çalıştığı Yunan takımı Panathinaikos AKTOR’un aynı gün THY Avrupa Ligi’nde Zalgiris ile karşılaşacağını belirtti. Ataman, “Panathinaikos Kulübü Başkanı Sayın Dimitris Giannakopoulos’a, Avrupa Ligi’ndeki Zalgiris maçıyla aynı güne denk gelen Türkiye-Macaristan milli maçında görev alabilmem için verdiği özel izin ve gösterdiği anlayış için teşekkür etmek istiyorum” dedi. Ataman, bu kararın kulüp ve milli takım çıkarlarını gözetmesini sağladığını vurguladı.

ZALGİRİS MAÇININ ÖNEMİ

Zalgiris karşılaşmasının Panathinaikos AKTOR için önemine de dikkat çeken Ataman, “Ancak milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki kritik bir karşılaşması var. Sayın Giannakopoulos’a bana gösterdiği bu anlayış için minnettarım. Panathinaikos’un başında olmasam da ekibim ve oyuncularımın Zalgiris karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından eminim” ifadelerini kullandı.

TEKNİK EKİBE GÜVENİM TAM

Ataman, yardımcı antrenörü Christos Serilis ve teknik ekibin bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını belirtti. “Takımımın her zaman olduğu gibi mücadeleci ruhunu sahaya yansıtacağından şüphem yok” diyerek oyuncularına olan güvenini yineledi.