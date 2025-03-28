Eriğin Kilosu 800 TL’ye Düştü!

ERİK HASADI DEVAM EDİYOR

Mersin’in verimli topraklarıyla tanınan Silifke ilçesinde erik hasadı sürüyor. Dallardan dikkatlice toplanan erikler, boyutlarına göre paketlenip kamyonetlerle Keben Mahallesi’ne doğru yola çıkıyor. Burada tüccarlarla buluşan bu aromatik meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Sezonun başlangıcında kilogram fiyatı 8 bin liradan işlem gören erik, hasat miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşadı. Şu an için kilogram fiyatları 400 ila 800 lira arasında değişiyor. Üreticiler ise bu durumdan oldukça memnun.

REKOLTE BEKLENTİLERİ YÜKSEK

AA muhabirine açıklama yapan Sabak Mahallesi’nde bulunan üretici Volkan Sümbül, “Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum.” dedi.

İÇ PİYASA VE İHRACAT AĞIRLIKTA

Bölgede erik alımı yapan Mustafa Kucur, eriklerin hem iç piyasaya hem de ihracata yollandığını belirtti.