Erkekler Eşlerinin Soyadını Alabilecek

GÜNEY AFRİKA’DA CİNSİYET EŞİTLİĞİ HAKKINDA ÇARPICI KARAR

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yasaların yalnızca kadınlara tanıdığı eşlerinin soyadını doğrudan alma hakkının erkekler için yasak olması, cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı bulunuyor. Bu durum, toplumda cinsiyet eşitliği konusundaki beklentileri şekillendiriyor.

ERKEKLERE YENİ SOYADI HAKLARI TANINDI

Mahkeme, “1992 tarihli Doğum ve Ölüm Kayıt Yasası”nın, erkeklerin soyadı tercihini kısıtlayan bölümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Mahkemenin bu kararı, Güney Afrika’da erkeklerin de kadınlar gibi evlilik işlemleri esnasında eşlerinin soyadını doğrudan alabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda çiftler, çift soyadı kullanma seçeneğine de sahip olacak.