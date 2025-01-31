More
Gündem

Erken Açan Kardelenler Doğayı Güzelleştirdi

erken-acan-kardelenler-dogayi-guzellestirdi

KARDENELERİN ERKEN ÇİÇEK AÇMASI

Kastamonu’da sıcak havanın etkisiyle ‘baharın müjdecisi’ olarak bilinen kardelenler, beklenmedik bir şekilde erken çiçek açtı. Şenpazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle mart ayında karın içinden çıkması beklenen kardelenler, ocak ayında açarak doğayı güzelleştirdi. Bu olay, bölge sakinlerini oldukça şaşırttı.

KAR YAĞIŞLARINDA AZALMA

Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, bölgedeki iklim değişikliklerine dikkat çekerek, kasım ayında etkili olan kar yağışından sonra sonraki aylarda kar yağışı yaşanmadığını belirtti. Erdoğan, “Kardelenler eskiden baharda açardı. Şimdi kış mevsimi yaşanmadığı için erken açıyor. Şu anda boyunları bükük kaldı. Kışın girişinde 50 santimetre kar yağdı, daha sonra yağış olmadı” dedi.

DOĞADA SU KITALIĞI İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Kardelenlerin erken açmasının ardından doğanın süslenmesiyle birlikte, kar yağışının olmaması kendilerine üzüntü veriyor. Erdoğan, “Su kıtlığı oluyor. Eskiden bu kadar sıkıntı çekmezdik. Bu, alışık olduğumuz bir durum değil. Şu anda burada bir metre kar olması gerekliydi, ancak sıcaklık 20 dereceye ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yunanistan Türkiye’nin Füze Hamlesinden Rahatsız

Yunan basını, Türkiye'ye Meteor füzelerinin satışının Atina'da kaygı yarattığını bildirdi. Almanya itirazını çekerken, Fransa onay verdi; İngiltere ise lobi çalışmaları yapıyor.
Gündem

Mübaşirlikten Avukatlığa Uzanan Başarı Hikayesi

Edirne Adliyesi'nde mübaşirlikten avukatlığa geçen Emre Şahin Erol, geçmiş tecrübelerinin avukatlık kariyerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Erol, stajını tamamlayarak mesleğe adım attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.