Erken Açan Kardelenler Doğayı Güzelleştirdi

KARDENELERİN ERKEN ÇİÇEK AÇMASI

Kastamonu’da sıcak havanın etkisiyle ‘baharın müjdecisi’ olarak bilinen kardelenler, beklenmedik bir şekilde erken çiçek açtı. Şenpazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle mart ayında karın içinden çıkması beklenen kardelenler, ocak ayında açarak doğayı güzelleştirdi. Bu olay, bölge sakinlerini oldukça şaşırttı.

KAR YAĞIŞLARINDA AZALMA

Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, bölgedeki iklim değişikliklerine dikkat çekerek, kasım ayında etkili olan kar yağışından sonra sonraki aylarda kar yağışı yaşanmadığını belirtti. Erdoğan, “Kardelenler eskiden baharda açardı. Şimdi kış mevsimi yaşanmadığı için erken açıyor. Şu anda boyunları bükük kaldı. Kışın girişinde 50 santimetre kar yağdı, daha sonra yağış olmadı” dedi.

DOĞADA SU KITALIĞI İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Kardelenlerin erken açmasının ardından doğanın süslenmesiyle birlikte, kar yağışının olmaması kendilerine üzüntü veriyor. Erdoğan, “Su kıtlığı oluyor. Eskiden bu kadar sıkıntı çekmezdik. Bu, alışık olduğumuz bir durum değil. Şu anda burada bir metre kar olması gerekliydi, ancak sıcaklık 20 dereceye ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.