Erken Emeklilik Bekleniyor… Ortalama Yaş 58

EMEKLİLİK YAŞI VE BEKLENTİLER

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılma konusunda umut taşıyor olsanız da, bunun sanıldığı kadar basit olmadığını vurguluyor. Empower’ın 2 Haziran’da 1001 yetişkinle gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu yöneltildiğinde ortalama yanıt 58 yaş olarak belirlendi. Bu yaş, mevcut emeklilik yaşından hayli genç bir değeri ifade ediyor. Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, 2024 yılında erkekler ortalama 64, kadınlar ise 62 yaşında emekli oluyor.

ERKEN EMEKLİLİK NEDENLERİ

Bu ortalama yaşlar bile, çalışanların emeklilik planları olmadığı durumları barındırabiliyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan 2024 tarihli rapor, birçok Amerikalının (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli olduğunu ortaya koyuyor. Erken emekli olanların yüzde 46’sı sağlık sorunlarını, yüzde 43’ü iş ile ilgili sıkıntıları ve yüzde 20’si ailevi problemleri öne çıkarıyor. Fakat sadece yüzde 21’inin, maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli olduklarını ifade ettiği belirtiliyor.