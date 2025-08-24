Erken Emeklilik Beklentisi Artıyor

ERKEN EMEKLİLİK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmayı umut etseniz de, bunun düşünüldüğü kadar basit olmadığını anlatıyor. 2 Haziran’da Empower tarafından 1001 yetişkinle gerçekleştirilen ankette, Amerikalılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu yöneltildiğinde ortalama yanıt 58 olarak belirlendi. Bu yaş, mevcut emeklilik yaşından oldukça genç bir değer olarak dikkat çekiyor.

EMEKLİLİK YAŞLARI

Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, 2024 itibarıyla erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 64, kadınların ise 62 olarak öne çıkıyor. Bu ortalama yaşlar dahi, çalışanların emekliliği planlamadığı gerçeğini değiştirmiyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü’nün birlikte hazırladığı 2024 tarihli rapora göre, birçok Amerikalı (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli oluyor.

ERKEN EMEKLİ OLANLARIN NEDENLERİ

Erken emekli olmanın sebepleri arasında sağlık sorunları yüzde 46 ile ilk sırada yer alıyor. İş sorunları yüzde 43, ailevi nedenler ise yüzde 20 ile takip ediyor. Sadece yüzde 21’lik bir kesim, maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli olduklarını belirtiyor.