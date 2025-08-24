Erken Emeklilik Beklentisi Artıyor

ERKEN EMEKLİLİK BEKLENTİLERİ

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmayı umuyor olsanız da bunun söylendiği kadar basit olmadığını vurguluyor. Empower’ın 2 Haziran’da gerçekleştirdiği 1001 yetişkinle yapılan anket, katılımcılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusunu yönelttiğinde ortalama 58 yaş cevabı alındı. Bu rakam, mevcut emeklilik yaşından oldukça genç bir yaş olarak dikkat çekiyor. Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’nin bulgularına göre, 2024 yılı itibarıyla erkekler ortalama 64, kadınlar ise 62 yaşında emekli olacak.

EMEKLİLİK PLANLARINDA SIKINTILAR

Bu ortalama emeklilik yaşlarında bile, birçok çalışanın emeklilik planlamadığını gözlemlemek mümkün. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan 2024 tarihli rapor, birçok Amerikalının (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli olduğunu gösteriyor. Erken emekli olanların yüzde 46’sı sağlık nedenlerini, yüzde 43’ü iş sorunlarını ve yüzde 20’si ailevi nedenleri öne çıkardı. Sadece yüzde 21’i maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli olduklarını ifade etti.