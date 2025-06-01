Erken Emeklilik İçin Yeni Tarihler Açıklandı

SGK’IN PAYLAŞIMLARI VE ERKEN EMEKLİLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye’deki binlerce sigortalı çalışanın dikkatini çeken paylaşımlar yapıyor. Özellikle erken emeklilik ile ilgili son dakika gelişmeleri, sigortalı çalışan pek çok kişinin gündeminde öncelikli hale geliyor. Daha önce SGK, çeşitli paylaşımlarda bulunarak belirli şartların oluşması durumunda erken emeklilik hakkı kazanılabileceğini duyurmuştu. Bu bilgiler, pek çok sigortalıyı yakından ilgilendiriyor.

SSK GİRİŞ TARİHLERİ VE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

SSK girişi 1994-2014 yılları arasında olanlar ve diğer tarihlerde SSK girişi yapan kullanıcılar için özel durumlar mevcut. Bu durumlar, “adeta yaşadı bile” dedirtirken, erken emeklilik fırsatlarını daha da belirgin hale getiriyor. Peki, SGK’nın paylaştığı ve SSK başlangıç tarihi 1994-2014 arası ile diğer tarihlerde olanlar için önemli olan konular neler? Aşağıda, 2160 ve 3600 gün gibi erken emeklilik fırsatlarının yolları sıralanıyor.