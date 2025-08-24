Erken Emeklilik İhtiyaçları Artıyor

EMEKLİLİK YAŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmayı umut etseniz de, bunun düşünüldüğü kadar basit olmadığını vurguluyor. Empower’ın 2 Haziran’da tüketiciyle yaptığı ankete göre, katılan Amerikalılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” diye sorulduğunda ortalama yaş 58 olarak belirlendi. Bu rakam, mevcut emeklilik yaşının çok daha altında bir değer olarak dikkat çekiyor.

MEVCUT EMEKLİLİK YAŞLARI

Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’nin verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla erkekler ortalama 64 yaşında emekli olurken, kadınlar ise bu yaşı 62 olarak belirliyor. Ancak bu ortalama yaşlara rağmen, birçok çalışanın emeklilik planı yapmamış olabileceği görülüyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan 2024 tarihli rapor, birçok Amerikalının (yüzde 58) beklediklerinden daha erken emekli olduğunu ortaya koyuyor.

ERKEN EMEKLİLİK NEDENLERİ

Erken emekli olan bireylerin yüzde 46’sı sağlık sorunlarına, yüzde 43’ü iş yerindeki problemlerine ve yüzde 20’si ise ailevi nedenlere atıfta bulunuyor. Ayrıca, yalnızca yüzde 21’i maddi olarak istikrarlı oldukları için erken emekli olduklarını ifade ediyor. Bu durum, emeklilik sürecinin değerlendirildiği birçok faktörü gözler önüne seriyor.