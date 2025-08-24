Erken Emeklilik İsteniyor… Yaş Belli Oldu

EMEKLİLİK YAŞI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Uzmanlar, iş gücünden erken ayrılmayı umut ediyor olsanız da, bunun söylendiği kadar basit olmadığını vurguluyor. Empower’ın 2 Haziran’da gerçekleştirdiği ankete göre, Amerikalılara yöneltilen “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusunun ortalama cevabı 58 olarak belirlendi. Bu yaş, mevcut emeklilik yaşının oldukça altında kalıyor. Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’ne göre, 2024 itibarıyla erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 64, kadınların ise 62 olacak. Ancak bu ortalama yaşlarda bile birçok çalışanın emekli olmayı planlamadığı ortaya çıkıyor.

ERKEN EMEKLİLİK NEDENLERİ

Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan 2024 tarihli raporda, Amerikalıların yüzde 58’inin beklediklerinden daha erken emekli olduğu bilgisi sunuluyor. Erken emekli olanların gerekçeleri arasında sağlık sorunları öne çıkıyor; bu grubun yüzde 46’sı sağlık nedenlerini, yüzde 43’ü iş sorunlarını, yüzde 20’si ise ailevi nedenleri dile getiriyor. Diğer yandan, sadece yüzde 21’i maddi istikrarları nedeniyle erken emekli olduklarını belirtiyor.