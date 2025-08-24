Erken Emeklilik İsteyenler Zorlanıyor

EMEKLİLİK YAŞI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Uzmanlar, iş gücünden ayrılmayı umsanız da, bu durumun düşünüldüğü kadar basit olmadığını belirtiyor. Empower’ın 2 Haziran’da gerçekleştirdiği 1001 yetişkinle yaptığı ankette, katılımcılara “Emeklilik için kaç yaşında olmalısınız?” sorusu yöneltildi. İşte bu soruya verilen ortalama yanıt 58 yaş olarak kaydedildi. Bu yaş, mevcut emeklilik yaşının oldukça altında yer alıyor.

EMEKLİLİK YAŞLARI VE PLANLAR

Boston College Emeklilik Araştırmaları Merkezi’ne göre, 2024 yılı itibarıyla erkeklerin ortalama emeklilik yaşı 64, kadınların ise 62 olarak belirlendi. Ancak bu ortalama yaşlara rağmen, pek çok çalışan emekli olmayı planlamıyor. Transamerica Emeklilik Çalışmaları Merkezi ve Transamerica Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan 2024 tarihli rapora göre, birçok Amerikalı (yüzde 58) beklenenden daha önce emekli oluyor. Erken emekli olanların yüzde 46’sı sağlık sorunlarını, yüzde 43’ü iş ile ilgili problemleri ve yüzde 20’si ailevi sebepleri öne sürüyor. Sadece yüzde 21’i mali olarak rahat oldukları için erken emekli olduklarını ifade ediyor.