Ermenistan İstihbarat Servisi: 2026 Yılı İçin Barış Umutları Arttı

ermenistan-istihbarat-servisi-2026-yili-icin-baris-umutlari-artti

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gelişmeler dikkatle izleniyor. Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, 2026 yılı faaliyetlerine dair önemli bir rapor yayımladı.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM OLASILIĞI ARTTI

Raporda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin kurulması amacıyla yapılan müzakereler sonucunda, anlaşma metninin 2025’te paraflanmasının ardından askeri gerilim ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı, barışçıl çözüm olasılığının arttığı ifade ediliyor. 2026 yılında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki askeri gerilim riskinin son derece düşük olacağı belirtilirken, yıl boyunca sınırların belirlenmesi, ikili ticaret ve ekonomik girişimler, toplumsal diyalog, insani ve diğer alanlarda ilerleme kaydedilmesi olasılığının yüksek olduğu vurgulanıyor.

2026’DA AZERBAYCAN’LA ASKERİ GERİLİM RİSKİ DÜŞÜK

Bölgesel ulaşım altyapılarının açılması ile ilgili süreçlerde ilerleme sağlanacağına dair bilgi veren raporda, Ermenistan’ın komşuları ile geliştirdiği ikili bağlantı girişimlerinin daha büyük bölgesel ekonomik projeleri desteklemesi bekleniyor. Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile ulaşım bağlantılarını yeniden tesis etmesinin, insanların, malların ve hizmetlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle taşınmasını sağlayacağına dikkat çekiliyor. Bu durumun, bölgenin rekabet gücünü ve uluslararası cazibesini artıracağı kaydediliyor. Ayrıca, Kars-Gümrü demir yolu hattının açılması ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası’nın (TRIPP) uygulanmasının, bölgesel ticareti genişletme konusunda kapsamlı ekonomik ve lojistik fırsatlar yaratacağı ifade ediliyor.

