Erol Köse’nin Ölümü Olayının Perde Arkası Bekleniyor

ÜNLÜ YAPIMCI EROL KÖSE HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü yapımcı Erol Köse, Sarıyer Maslak’taki Ağaoğlu 1453 Konutları’ndan 16. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın, kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu, yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Ferhat Güzel gibi sanatçıların ilk albümlerini hazırlayarak müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Asker emeklisi Abdülakdir ile Zülfi’nin çocuğu olarak Elâzığ’da doğan Köse, altı yaşında ailesiyle birlikte Ankara’ya göç etti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim görürken, bir tesadüf sonucu müzik sektörüne adım attı. İlk sınıftaki dersleri kolay bulması üzerine, bir arkadaşıyla Amerikan Kültür’de dans kursuna katıldı. Burada Erşan Başbuğ ile tanışan Köse, Başbuğ’un “Sen Şarlo’ya benziyorsun, bir şov hazırlayalım” demesiyle birlikte şov dünyasına girdi.

KOMEDİ DANS ÜÇLÜSÜ

Komedi Dans Üçlüsü, Erol Köse’nin yanı sıra Hakan Rullas ve Murat Akkaya’dan oluşuyordu. Grup, çeşitli şarkılardan bölümler ekleyerek yaptıkları danslarla birlikte bir sahne şovu sundu. TRT ekranlarında yayınlanan şovlarının ardından popülerlik kazanan grup, İstanbul’daki gazinoların dikkatini çekti. Bu gelişmenin ardından, Köse dışındaki grup üyeleri okul hayatlarını yarıda bırakmayı tercih etti. Köse ise eğitimi bırakmama kararı aldığını ailesine verdiği sözle açıkladı. Sonrasında grup, Komedi Dans Üçlüsü adıyla İstanbul’a taşındı. Sekiz yıl boyunca aktif kaldıktan sonra dağılan grup üyeleri, daha sonra kendi yollarına devam etti. Erol Köse, grubun dağılmasının ardından 2000’li yıllarda yapımcılık kariyerine yöneldi ve Tarkan, Gülşen, Sertab Erener gibi dönemin popüler isimleriyle projelerde yer aldı. Erol Köse’nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan adında bir kızı bulunmaktadır.