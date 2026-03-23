Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı Tarih Belli Oldu

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu kritik toplantıda, futbol kulübünün son günlerde almış olduğu başarısız sonuçların yanı sıra sezon sonunda olağanüstü genel kurul yapılıp yapılmayacağının tartışılması bekleniyor. Daha önce sezon sonu seçim kararı aldığı belirtilen Sadettin Saran’ın bu karardan vazgeçtiği ifade ediliyor. Devam etmek isteyen Saran’ın, seçimini 2026-2027 sezonunun sonunda yapmayı planladığı öne sürülüyor.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Gelecek sezon da takımın başında kalmak isteyen Sadettin Saran’ın, yönetim kurulu ve futbol şubesinde değişikliklere gideceği belirtildi. Bu gelişmeler, takımın geleceği açısından önem arz ediyor.

ALI KOÇ VE AZİZ YILDIRIM TOPLANTIDA

Fenerbahçe’nin eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın da toplantıya katılması öngörülüyor. İkili, toplantıda söz alarak takımın kötü gidişatına dair eleştirilerde bulunabilir. Özellikle Ali Koç’un son günlerde yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu kaydediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

