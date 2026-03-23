Türkiye’nin En Zeki 21 Şehri Belirlendi

Türkiye’nin en zeki şehirleri sıralandı.

IQ ORTALAMASI EN YÜKSEK 21 İL BELİRLENDİ

81 ilde yapılan anket neticesinde, en yüksek IQ ortalamasına sahip olan 21 il ortaya kondu. Sıralamada dikkat çeken şehirler arasında ise Bartın, Denizli ve Rize önemli yer tutuyor.

LISTEYE DAMGA VURAN ŞEHİRLER

Listede 21. sırada 102.13 IQ ortalaması ile Bartın yer alırken, 20. sırada 102.14 ile Denizli, 19. sırada ise 102.32 ile Rize bulunuyor. Üst sıralarda yer alan Konya, Uşak ve Karaman da sırasıyla 102.36, 102.37 ve 102.52 IQ ortalamaları ile dikkat çekiyor.

ÜST SIRALARDA YER ALAN ŞEHİRLER

15. sırada Yalova, 14. sırada Zonguldak, ardından 13. sırada Tekirdağ, 12. sırada Antalya ve en sonunda da 11. sırada Trabzon yer almakta. Bu şehirler, Türkiye’nin zeka sıralamasında önemli konumlarda bulunuyor.