Trump’ın İran’a Yönelik Saldırı Planı Ertelendi

DÜNYA HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GERİLİMİ DİKKATLE İZLERKEN, ABD’DEN ANİ KARAR

Dünya, Hürmüz Boğazı etrafındaki yüksek tansiyonu izlerken, Washington’dan gelen son dakika açıklaması dengeleri aniden değiştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırı planının “şimdilik durdurulduğunu” duyurdu.

TRUMP: “HAYATIMIN ANLAŞMASI OLACAK”

Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ateşkes sağlanırsa İsrail uyacak mı?” sorusuna şu şekilde karşılık verdi: “İsrail başardığımızda çok mutlu olacak. İsrail için bir barış anlamına gelecek. Bana göre barış olacak ve hayatımın anlaşması olacak. Yarın sabah saatlerinde en büyük elektrik üreten tesislerini yok edecektik. Tek bir vuruşla. Neden böyle bir şey istesinler ki…”

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

ABD Başkanı, “Onlar beni aradı. Bir anlaşma olması konusunda. Nükleer silahlarının olmayacağını kabul edecekler. Bunun dışında olmaz. 15 noktada anlaştık: ‘Nükleer silah yok'” diye belirtti. Trump, İran’daki yönetimin değişmesiyle ilgili olarak da, “güçlü bir rejim değişikliği olacak” ifadesini kullandı.

“SAVAŞ BAKANLIĞINA TALİMAT VERDİM”

Trump, ayrıca “Savaş Bakanlığı’na İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük erteleme talimatı verdim” diyerek yeni kararını açıkladı. Trump’ın, “Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim” ifadeleri dikkat çekti.

İRAN’DAN YALANLAMA GELDİ

İran’ın resmi haber ajansı ise “ABD ile ne doğrudan ne de aracı kurumlar aracılığıyla herhangi bir iletişim olmadı” diyerek Trump’ın açıklamalarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Trump’ın ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere ilişkin söylediklerini yalanlıyoruz. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme tutumuna bağlı kalmaktadır” denildi.

48 SAAT SÜRE TANIMIŞTI

Trump, Hürmüz Boğazı konusundaki yaklaşımını belirterek, “Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecek” demişti.

İRAN REST ÇEKMİŞTİ

Trump’ın belirttiği sürenin dolmasına saatler kala, İran Savunma Konseyi, ABD ve İsrail’in İran adalarına ve kıyılarına saldırmaları durumunda Basra Körfezi’ne mayın döşeyeceğini açıkladı.