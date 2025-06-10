Errol Musk, Batı Medyasını Eleştirdi: “Rusya Saçmalığı!”

ERROL MUSK’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Moskova’da düzenlenen “Future Forum 2050” etkinliğinde çarpıcı ifadeler kullandı. Kendi ve kızının Rusya’ya gitmemesi için çeşitli gruplarca engellenmeye çalışıldığını söyleyen Musk, Batı medyası tarafından Rusya’ya dair yaratılan algıyı sert bir dille eleştirdi. Buna ek olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “etkileyici bir lider” olarak tanımladı.

RUSYA HAKKINDA HATALI ALGILAR

Moskova’daki Future Forum 2050 sırasında konuşan Errol Musk, Batı medyasında Rusya’ya dair oluşturulan yanlış algılara dikkat çekti. “ABD basınında Rusya, gelirseniz sizi öldürecek korkunç insanların yaşadığı çok kötü bir yer gibi gösteriliyor. Bu tamamen saçmalık,” diyen Musk, bazı Avrupa kesimlerinin de kendisini Rusya’yı ziyaret etmekten alıkoymaya çalıştığını ifade etti. “Neden? Hakkında ne konuşuyorlar ki? Tam bir saçmalık,” şeklinde tepkisini gösterdi. Musk, çocuklarının bile kızını Moskova seyahatinden vazgeçirmeye çalıştığını ekledi.

MOSKOVA’YA ÖVGÜLER

Errol Musk, Moskova’yı “Antik Roma ile yarışabilecek dünyanın en iyi başkentlerinden biri” olarak tanımladı. Rusya’ya geldiğinde “tamamen muhteşem bir medeniyetle” karşılaştığını vurgulayan Musk, şehirdeki temizlik, yollar ve mimarinin kendisini etkilediğini belirtti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “çok etkileyici ve istikrarlı bir lider” olarak nitelendirerek, onun liderlik tarzından ders almak istediğini sözlerine ekledi. Musk, daha önce Nisan 2025’te BBC’ye verdiği bir röportajda da Putin’e duyduğu hayranlığı dile getirmiş, “Onu sadece bir insan olarak değerlendirirseniz, saygı duymamak zor,” demişti.