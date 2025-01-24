Ersoy: 78 Kişinin Öldüğü Yangın İçin Belediye Kusurları Bilmiyordu Dedi

Türkiye, yangın felaketinin yasını tutuyor. Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.

YETKİ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Büyük felaketin ardından ihmaller ve yetki tartışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN TÜRK yayınında konuyla ilgili soruları yanıtlıyor. Ersoy, Bolu Belediyesi’nin denetim raporunda otelle ilgili 8 kusur tespit ettiğine dikkat çekti, ancak belediyenin bu durumu yetkili kurumlara ihbarda bulunmadığını belirtti.

KUSURLAR GERİ ÇEKİLEMEZ

Bakan Ersoy, “Tespit edilen kusurlar sonrası rapor tespitini geri çekmesi gibi bir şey olamaz” dedi. Bolu Belediyesi’nin tespit ettiği kusurlara ilişkin açıklamada bulunan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: “Belge alabileceğiniz başka kurum yok. Alsanız bile bakanlık kabul etmez. İşyeri ruhsatını düzenleyecek olan il özel idaresi. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirmeler levhaları, bina acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma ve tahliye gibi 8 tane asli eksiklik buluyor Bolu Belediyesi.” Bu tespitlerin ardından geri çekmenin mümkün olmadığını vurgulayan Ersoy, bu tür eksikliklerin ardından il özel idaresine veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgilendirme yapılması gerektiğini de ekledi.

RUHSAT İPTALİ GEREKEN BİR KONUYDU

Bakan Ersoy, “Belediye bu tespiti yaptıktan sonra geri çekme olmaz. Kanunda ceza yaptırımları var. Yargılama sonucunda mahkeme kararını belirleyecek” ifadelerini kullandı. Her olay için tek bir yasa yapılamayacağını belirten Ersoy, belediyenin bu tespitten sonra tesisin düzeltilmesi için makul bir süre vermesi gerektiğini söyledi. O süreden sonra uygun düzeltme yapılmadıysa, işyeri açma çalışma ruhsatını düzenleyen il özel idare veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ihbarda bulunulması gerektiğini vurguladı. Bu durumda, il özel idaresinin ruhsatı iptal etmesi gerektiğinin altını çizen Ersoy, “İl özel idaresi ruhsatı iptal ettiği için gidip, kapatabilir” dedi.