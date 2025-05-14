Ertuğrul Ersoy, Bursaspor’a döndü!

BURSASPOR, ESKİ KAPTANINI KADROYA KATTI

TFF 3’üncü Lig Şampiyonu olan Bursaspor, eski kaptanı Ertuğrul Ersoy’u yeniden kadrosuna kattı. 2’nci Lig’e yükselen Bursaspor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile yollarını ayıran defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy ile Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreniyle 4 yıllık bir anlaşma imzaladı.

ERTUĞRUL ERSOY’UN DÖNÜŞÜ

Futbolcu Ertuğrul Ersoy’un Süper Lig’deki Gaziantep FK’dan alacağı ücretten feragat ederek Bursaspor’a geldiğini dile getiren Bursaspor Başkanı Enes Çelik, “Camiamızın evladı, gittiği her yerde, gerek yurt içinde gerek yurt dışında göğsünü gere gere Bursasporlu olduğunu ifade etmekten hiçbir yerde çekinmemiş. Sevgili Ertuğrul Ersoy kardeşimizin tekrar yuvaya dönüşüyle alakalı imza töreninde bir araya geldik. Bildiğiniz gibi yoğun ve yorucu bir sezonu geride bıraktık. Sezonda bize bu başarıyı yaşatan liderlikle, şampiyonlukla bu işi taçlandırmamıza vesile olan futbolcu kardeşlerime, buradan bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Yani ciddi anlamda bir emek ve ciddi anlamda bir karakter koydular.” dedi. Çelik, Ertuğrul’un sıkıntılı dönemde önemli bir fedakarlık yaptığını belirterek, “Bu 4 yıllık anlaşmamız, hem Bursaspor’umuz için hem Ertuğrul ve ailesi için hayırlı olur.” şeklinde konuştu.

Süper Lig’den 2’nci Lig’e geçişle ilgili soruları yanıtlayan Futbolcu Ertuğrul Ersoy, “12 yılın ardından burada sizlerin karşısında olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada 3 kez kontrat yeniledim. Bir tanesi ilk profesyonel sözleşmemdi. Bugün yine buradayız. İnanın en heyecanlısı, benim için bugün gerçekleşen imza töreniydi. Biraz da duygulandım. Çok mutluyum. Burada olmak gerçekten benim için çok mutluluk verici bir durum.” diye konuştu. Ersoy, transfere katkıda bulunan herkese de teşekkür etti ve Bursaspor’a gelme arzusunun karşılık bulduğunu ifade etti. Duygularını dile getiren Ersoy, geçmişte yaşanan zorlukların geride kaldığını vurgulayarak, hedeflerinin net olduğunu söyledi. “Bursaspor çağırıyorsa gidilir.” ifadesini kullandı. Ersoy’un heyecanı ve mutluluğu, camiada büyük bir coşkuyla karşılandı.