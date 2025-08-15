Erzincan’da Feci Kaza! 3 Kişi Öldü

ERZİNCAN’DAKİ KAZA SONUCU AĞIR BİR TRAVMA YAŞANDI

Erzincan’da otoyolda meydana gelen üzücü bir kazada, iki otomobil çarpıştı. Bu feci olayda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 6 kişi de yaralanma durumu ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, acil yardım ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

AMBULANS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası ambulans ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, en kısa sürede sağlık merkezlerine ulaştırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.