Gündem

Erzincan’da Feci Kaza! 3 Kişi Öldü

erzincan-da-feci-kaza-3-kisi-oldu

ERZİNCAN’DAKİ KAZA SONUCU AĞIR BİR TRAVMA YAŞANDI

Erzincan’da otoyolda meydana gelen üzücü bir kazada, iki otomobil çarpıştı. Bu feci olayda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 6 kişi de yaralanma durumu ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, acil yardım ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

AMBULANS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası ambulans ekibi hemen olay yerine sevk edildi. Yaralılar, en kısa sürede sağlık merkezlerine ulaştırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ABD ve Rusya liderleri, 2019'dan bu yana ilk yüz yüze zirve için bir araya geliyor. Görüşmelerin gündemi kritik konuları kapsayacak.
Dünya

İki Lider Üzerinden Uçak Geçti

Putin ve Trump'ın buluşması esnasında, bölgeden F-35 savaş uçakları ve B-2 bombardıman uçağı geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.