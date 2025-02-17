Erzincan’da Servis Aracı Kanala Düştü

KAZANIN DETAYLARI

Erzincan’da, Çağlayan kara yolunda Ç.D. tarafından kullanılan öğrenci servisi minibüsü seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

YARALILARIN DURUMU

Yaşanan kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı.