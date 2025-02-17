More
Gündem

Erzincan’da Servis Aracı Kanala Düştü

erzincan-da-servis-araci-kanala-dustu

KAZANIN DETAYLARI

Erzincan’da, Çağlayan kara yolunda Ç.D. tarafından kullanılan öğrenci servisi minibüsü seyir halindeyken virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

YARALILARIN DURUMU

Yaşanan kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 10 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Gündem

Düzce’de Patpatın Devrilmesi Sonucu 1 Ölü

Düzce'de bir patpat aracının takla atması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Kazanın detayları araştırılıyor.
Gündem

Mersin’de Genç, Silahlı Saldırıda Yaralandı

Mersin'de 22 yaşındaki bir genç, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı; saldırgan olaydan sonra teslim oldu. Genç hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.