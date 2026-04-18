Erzincan Depremi Üzerine Naci Görür’den Uyarı

Erzincan’da dün saat 15.40 civarında meydana gelen deprem, yerel halk arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Sarsıntının merkez üssü Üzümlü olarak belirlendi.

DEPREM NEDENİYLE PANİK YAŞANDI

4.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edilirken, sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

PROF. DR. GÖRÜR’DEN DEĞERLENDİRME

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşanan bu sarsıntının büyüklüğünün küçük olduğunu ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Görür, “İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez” şeklinde yorumda bulundu.

Görür, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Küçükkadağan/Erzincan arasında 4,0 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez. Geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.