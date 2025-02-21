Erzurum Burması Coğrafi İşaret Aldı

ERZURUM BURMASI TESCİLLENDİ

Erzurum’a özgü talebe göre ağırlığın artabildiği 22 ayar altından burulmuş altın tellerden oluşan burma, şık kordonu, kaş ve tokasıyla dikkat çekiyor. Bu özel takı, en az 25 gramdan başlıyor. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle kentin geleneksel el sanatı ürünü ‘Erzurum burması’, coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Tescil belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak tarafından teslim edildi.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Kuyumcular Çarşısı’nda altın imalatçılığı yapan Zülküf Uçan, Erzurum burmasının iki ya da dört telden oluştuğunu belirtiyor. Genellikle iki tel kullandıklarını ifade eden Uçan, burmanın toka ve kaş detaylarıyla öne çıktığını belirtiyor.

POTANSİYELİMİZİ GÖSTERİYOR

Muhammed Zeki Durak, Erzurum burmasının tescil belgesi için kente geldiklerini ve “Geleceğe yönelik stratejilerimizi belirlemek istedik” diyerek, bu ürünlerin yerelden başlayıp dünya çapında marka haline geleceğine dikkat çekti. Üreticilerin daha fazla kazanmasının bölgenin refahını artıracağına vurgu yaptı. Türkiye genelinde toplam bin 694 coğrafi tescilli ürün bulunduğunu belirten Durak, “Coğrafi işarette dünyada Çin’den sonra ikinci sıradayız. Bu da gösteriyor ki gerçekten ciddi bir potansiyelimiz var” şeklinde konuştu.

ERZURUM’UN YEREL DEĞERLERİ

ETS0 Başkanı Saim Özakalın, şehrin coğrafi işaret tescilli 60 ürününün bulunduğunu belirterek, yöresel değer olan burmaya tescil belgesi alınmasında geç kalındığını ifade etti. Bu tescillenmenin önemine dikkat çeken Özakalın, emeği geçenlere teşekkür etti.

AVRUPA BİRLİĞİ MÜRACAATLARI

Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un coğrafi işaret belgesi alan 60 ürününden 3’üne Avrupa Birliği’nden tescil almak için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Oral, su böreği, civil peynir ve göğermiş peynir için AB nezdinde girişimlerin sürdüğünü anlattı.