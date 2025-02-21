Erzurum Burması Coğrafi Tescil Aldı

ERZURUM BURMASI COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALDI

Erzurum’a özel şekilde talebe göre şekillenen 22 ayar altından burulmuş altın tellerden oluşan burma, özellikle kordonu, kaşları ve tokasıyla dikkat çekiyor. Bu geleneksel el sanatı ürünü en az 25 gramdan başlıyor. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde yapılan girişimle bilinen ‘Erzurum burması’, coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Tescil belgesini, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak teslim etti.

2 YA DA 4 TELDEN OLUŞAN ERZURUM BURMASI

Kuyumcular Çarşısı’nda faaliyet gösteren altın imalatçısı Zülküf Uçan, Erzurum burmasının 2 ya da 4 telden oluştuğunu belirtti. Uçan, genellikle 2 tel kullanıldığını vurguladı ve burmanın toka ile kaş detaylarıyla öne çıktığını ifade etti.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADAYIZ

Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, Erzurum burmasının coğrafi işaret belgesi için kente geldiklerini belirterek, “Geleceğe yönelik stratejilerimizi belirlemek istedik. İlimizin sahiplenmesiyle bu ürünlerin yerel, sonra Türkiye ve sonra da dünyada marka haline gelecek ürünler olarak bölgemizin insanına katma değerli üretim imkanı sağlayacaktır. Üreticilerimiz daha çok kazanacak, bölgemizin refahı da daha çok gelişecektir” dedi. Türkiye genelinde toplam 1694 coğrafi tescilli ürüne sahip olduklarını da ekleyen Durak, “Coğrafi işarette dünyada Çin’den sonra ikinci sıradayız. Bu da gösteriyor ki gerçekten ciddi bir potansiyelimiz var” ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ 60 ÜRÜN BULUNUYOR

ETSO Başkanı Saim Özakalın, Erzurum’un coğrafi işaret tescilli toplam 60 ürün bulunduğunu ve burmanın tescil belgesi alınmasında biraz gecikildiğini belirtti. Özakalın, Erzurum burmasının tescillenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜÇ MÜRACAAT YAPILDI

Hakan Oral, Erzurum’un coğrafi işaret belgesi alan 60 ürününden 3’ü için Avrupa Birliği’nden tescil almak amacıyla müracaatların sürdüğünü bildirdi. Oral, su böreği, civil peynir ve göğermiş peynir için bu süreçlerin devam ettiğini anlattı.