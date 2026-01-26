Erzurum’da Dondurucu Soğukta Macera Dolu Etkinlik

Etkinlik, Erzurum Valiliği ile yerel bir off-road spor kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar Havuzbaşı Kent Meydanı’nda buluşarak, Aziziye ilçesinde yer alan Söğütlü Mahallesi’nin kırsal alanına doğru hareket etti. Etkinliğe Erzurum Valisi de katıldı.

KARLI PARKURLARDAN GEÇİLDİ

Zorlu parkurlarda zaman zaman 4×4 araçlar kara saplanırken, macera severler, soğuk kış koşullarında yaban hayvanları için yanlarında taşıdıkları yemleri doğaya bıraktı. Araçların zor anlarında, off-road araçları birbirine destek olarak ilerlemeyi başardı.

KAR RAFTİNGİ HEYECANI YAŞANDI

Yemleme faaliyetinin ardından grup, tamamen buzla kaplanan Söğütlü Göleti’ne geçerek burada botlarla “kar raftingi” deneyimledi. Vali de bu eğlenceli etkinlikte yer alarak, katılımcılarla birlikte keyifli anlar yaşadı. Kar raftingi esnasında çeşitli ikramlar sunuldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Vali, bu yemleme faaliyetinin her yıl düzenlendiğini vurguladı. Erzurum’un sadece kayak değil, aynı zamanda değişik kış sporlarıyla da dikkat çektiğini ifade etti. Çiftçi, amaçlarının kentin tanıtımına katkı sağlamak ve doğanın tadını çıkarmak olduğunu belirtti.

“ERZURUM’A DAVET VAR”

Yerli ve yabancı turistlere yapılan davetle ilgili kulüp başkanı, gölet üzerinde yaklaşık 60 kilometre hızla kaydıklarını aktardı. “Hadi gel, Erzurum’a gel” diyerek herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet etti. Etkinlik, katılımcıların donmuş gölet üzerinde Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.