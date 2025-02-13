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Erzurum’da Eksi 30 Derecede Karga Dondu

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SORUNLU SOĞUKLAR

Hava sıcaklıklarının eksi 30 derecelere kadar düştüğü bölgede, Erzurumlu vatandaş Murat Genç tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, soğuklara dayanıklı ve göç etmeyen kuş türlerinden birisi olan karganın soğuktan donarak hayata veda ettiği gözler önüne serildi. Şiddetli soğuklar yüzünden oturduğu yerde hareketsiz kalmış olan kuşun trajik ölümü sosyal medyada büyük tepki topladı.

İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde kar yağışıyla birlikte daha da yumuşaması öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı yaparak, yiyecek ve barınma imkanı sağlanmasının gerekliliğine vurgu yapıyor.

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