Erzurum’da Macera Dolu Kış Etkinliği Gerçekleşti

Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde yapılan etkinlik, katılımcıların Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir araya gelmesiyle başladı. Daha sonra grup, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki kırsal alana doğru hareket etti. Etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı.

KARLI DAĞLAR AŞILDI, YABAN HAYVANLARI UNUTULMADI

Zorlu parkurları aşan macera tutkunları, sık sık kara saplanarak ilerleyen 4×4 araçlarıyla birlikte dondurucu soğuklara rağmen yaban hayvanları için yanlarında getirdikleri yemleri doğaya bıraktı. Araçların kara battığı anlarda, off-road araçları birbirine destek vererek ilerlemeye çalıştı.

DONMUŞ GÖLETTE KAR RAFTİNGİ HEYECANI YAŞANDI

Yemleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından grup, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Söğütlü Göleti’ne yöneldi. Katılımcıların botlarla kayarak “kar raftingi” yaptığı bu bölümde, etkinliğin heyecanı doruğa ulaştı. Vali Mustafa Çiftçi de yer aldığı bu anlarda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Etkinliğe dair açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, her yıl düzenlenen yemleme çalışmasının önemine değinerek, Erzurum’un sadece kayak değil, farklı kış sporlarıyla da dikkat çektiğini belirtti. Çiftçi, amaçlarının şehrin tanıtımına katkı sağlamak ve doğada güzel bir gün geçirmek olduğunu ifade etti.

ERZURUM’A DAVET

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, donmuş gölet üzerinde yaklaşık 60 kilometre hızla kaydıklarını belirtti ve yerli ile yabancı turistleri bu tür etkinliklere katılmaları için davet etti. Toptaş, “Hadi gel, Erzurum’a gel” şeklinde bir çağrıda bulundu. Etkinlik, katılımcıların donmuş gölet üzerinde Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.