Erzurum’da Macera Dolu Kış Etkinliği Gerçekleşti

erzurum-da-macera-dolu-kis-etkinligi-gerceklesti

Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde yapılan etkinlik, katılımcıların Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir araya gelmesiyle başladı. Daha sonra grup, Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ndeki kırsal alana doğru hareket etti. Etkinliğe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı.

KARLI DAĞLAR AŞILDI, YABAN HAYVANLARI UNUTULMADI

Zorlu parkurları aşan macera tutkunları, sık sık kara saplanarak ilerleyen 4×4 araçlarıyla birlikte dondurucu soğuklara rağmen yaban hayvanları için yanlarında getirdikleri yemleri doğaya bıraktı. Araçların kara battığı anlarda, off-road araçları birbirine destek vererek ilerlemeye çalıştı.

DONMUŞ GÖLETTE KAR RAFTİNGİ HEYECANI YAŞANDI

Yemleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından grup, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Söğütlü Göleti’ne yöneldi. Katılımcıların botlarla kayarak “kar raftingi” yaptığı bu bölümde, etkinliğin heyecanı doruğa ulaştı. Vali Mustafa Çiftçi de yer aldığı bu anlarda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Etkinliğe dair açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, her yıl düzenlenen yemleme çalışmasının önemine değinerek, Erzurum’un sadece kayak değil, farklı kış sporlarıyla da dikkat çektiğini belirtti. Çiftçi, amaçlarının şehrin tanıtımına katkı sağlamak ve doğada güzel bir gün geçirmek olduğunu ifade etti.

ERZURUM’A DAVET

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, donmuş gölet üzerinde yaklaşık 60 kilometre hızla kaydıklarını belirtti ve yerli ile yabancı turistleri bu tür etkinliklere katılmaları için davet etti. Toptaş, “Hadi gel, Erzurum’a gel” şeklinde bir çağrıda bulundu. Etkinlik, katılımcıların donmuş gölet üzerinde Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İsrail Saldırılarını Sürekli Hale Getiriyor: Ateşkes Yok

İsrail ordusu, devam eden ateşkesin ortasında Gazze Şeridi’nde hava ve topçu saldırılarına devam ederken, son esirin naaşını bulmak için hedeflediği bölgelere operasyon gerçekleştirdi.
Gündem

Venezuela’da Halk Protestolarını Sürdürüyor

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 3 Ocak'taki ABD askeri müdahalesinin ardından, onbinlerce kişi Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için bir araya geldi.
Gündem

Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Üzerine Gelişmeler

Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiriyor. Ailesi, uygun bir donörün kısa sürede bulunmasını umuyor. Üç kişi donör adayı olarak belirlendi.
Gündem

Kmh Limitlerinde Yeni Düzenleme Bekleniyor

Kredili mevduat hesapları rekor seviyeye ulaşırken, yeni düzenlemelerle gelir bazlı ek hesap limitleri ve ilk kez ev alacaklar için esnek konut kredisi seçenekleri sunulacak.
Gündem

Almanya Soğuk Hava Dalgasıyla Mücadele Ediyor

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Letonya ve İsveç’e planlanan resmi ziyaretleri, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.