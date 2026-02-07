Erzurum’da TIR ile Cip Çarpıştı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

ERZURUM’DA KORKUNÇ KAZA: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum’da gerçekleşen bir trafik kazasında, TIR ile kafa kafaya çarpışan cipteki dört kişi hayatını kaybetti. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Akdağ Mahallesi civarında meydana geldi. Erzurum yönünde ilerleyen Ramazan Katılmış’ın kullandığı 41 BZ 206 plakalı cip, belirsiz bir sebeple karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR ile çarpıştı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline gelen araçta sıkışan sürücü Ramazan Katılmış ile birlikte Yolcular Nurtekin Altaş, Erdem Özcan ve İbrahim Özcan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, kaza yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KAZA YERİNDE HASSAS GÖRÜŞMELER

İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Emniyet Müdürü, “Üzücü bir olay. Aracın TIR’la çarpışması sonucu dört vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm sürücülerimizin dikkatli seyretmeleri ve hava ile yol koşullarına göre hız limitlerine uymalarını önemle hatırlatıyoruz. Başımız sağ olsun” şeklinde açıklama yaptı. Kazanın ardından ismi öğrenilemeyen TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.