Gündem

Erzurum Yakutiye’de Yangın Süregeldi

erzurum-yakutiye-de-yangin-suregeldi

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN SEFERBERLİK

Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki Kırmızıtaş köyünde meydana gelen yangın sebebiyle Erzurum itfaiyesi seferberlik ilan etti. Onlarca araç ve yüzlerce personel, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çaba harcıyor. Köyde yaşanan büyük panik ortamında, ekipler alevler ve rüzgarın olumsuz etkileriyle mücadele etmekte.

DAHA FAZLA DESTEK FİRE EDİLDİ

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtiyor ve vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yangın sırasında Onlarca ev, ahır ve köyün farklı bölgelerinde bulunan ot balyaları yanmaya devam ediyor ve çok sayıda hayvan telef oluyor. Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları’ndan destek ekipleri de katılıyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Geçmeye Hazırım

Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki kariyerine rağmen Galatasaray'a transfer olma arzusunu ve bu hedef için fedakarlık yapmaya istekli olduğunu ifade etti.
Dünya

Ultrasonda Bebekler Mutlu Ama Kısa!

ABD'li genç bir anne adayı, ultrasonda yapışık ikizler tespit edince zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. İkizler, doğumdan kısa bir süre sonra hayata veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.