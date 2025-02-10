Eşarj’dan Akıllı Rota Çözümleriyle Kesintisiz Deneyim

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDEN EŞARJ KAMPANYALARIYLA FARK YARIYOR

Türkiye’nin enerji dönüşümüne önderlik eden başlıca elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri firması Enerjisa Enerji’nin tamamı kendisine ait olan Eşarj, müşteri deneyimini öncelik haline getirerek sektördeki öncü konumunu devam ettiriyor. 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, WhatsApp hattı ile görüntülü arama desteği, özel şarj kredisi kampanyaları, ücretsiz mola alanı sunan Deşarj Noktası gibi birçok hizmet ile dikkat çekiyor. Türkiye’deki hızlı şarj istasyonlarıyla beraber, müşteri deneyimini en yüksek standartta yaşatabilmek için yeni alanlara yatırım yapmayı sürdürüyor.

SEYAHAT PLANLAMA UYGULAMASIYLA VERİMLİ SEYAHATLER

Seyahat planlama uygulaması ve yeni rotalama özelliği, elektrikli araç kullanıcılarının yolculuklarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde organize etmesini sağlıyor. Eşarj üyesi kullanıcılar, seyahat ettikleri güzergah üzerinde yer alan şarj istasyonlarını görüntüleyip, rotalarını kişisel tercihleri doğrultusunda filtreleyebiliyor. Kullanıcılar, konum izni verdikten sonra başlangıç ve varış noktalarını girdiklerinde, araçlarının pil yüzdesine bağlı olarak en uygun şarj durakları otomatik olarak belirleniyor. Böylece sürücüler, yolculuk sırasında durak arama zahmetine girmeden kesintisiz ve konforlu bir deneyim elde ediyor. Araç marka ve modeli, menzil bilgisi, başlangıç ve varıştaki şarj yüzdesi gibi verilerle rotaları en verimli şekilde hesaplamak mümkün. Kullanıcılar, harita ayarları ve filtreleme seçenekleriyle ücretli yollar veya feribotları tercihlerine göre ekleyebiliyor. Oluşturdukları rotaları gelecekteki seyahatleri için de kaydedebiliyorlar.

EŞARJ’IN YÜZDE 33’LÜK PREFERANSI

Mobilitenin enerji, ulaşım ve dijital teknolojileri iç içe geçirdiğinin altını çizen Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Türkiye’de ve dünyada elektrikli araç şarj çözümleri alanındaki rekabet her geçen gün artıyor. Ancak biz, sektörün öncüsü olarak sahip olduğumuz bilgi birikim ve teknolojik altyapımızla fark yaratıyoruz. Hedefimiz sadece hızlı şarj istasyonu sayısında lider olmak değil, müşteri deneyiminde de benzersiz bir konumda yer almak. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Veriler, her üç elektrikli araç kullanıcısından birinin, Eşarj’ı tercih ettiğini gösteriyor. Bu da hız ve fiyat avantajı kadar deneyim farkının da öne çıktığını kanıtlıyor. Bizler, Eşarj olarak sunduğumuz hizmetlerin inovasyonu ve güvenilirliği ile kullanıcılarımıza rahatlık ve memnuniyet sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİLİKLER VE KULLANICI KONFORU

Sektördeki öncü rollerini ve müşteri deneyimine verdikleri önemi vurgulayan Eşarj Genel Müdürü Yakup Aydilek, “Eşarj, Türkiye’nin ilk elektrikli araç şarj ağı operatörü olarak, elektrikli araç kullanıcılarını yeniliklerle buluşturuyor. Otomotiv markalarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri ve sağladığımız ödeme avantajları ile öne çıkıyoruz. Müşteri deneyiminde sektöre ilham veren uygulamalar geliştiriyoruz. Eşarj’ı tercih eden kullanıcılar, geniş ve hızlı bir şarj ağına erişimin yanı sıra, teknolojik yeniliklerle donatılmış güvenli ve verimli bir elektrikli araç deneyimi yaşıyor. Seyahat planlama uygulamamız, Deşarj Noktamız, istasyon başında görüntülü arama desteğimiz ve 7/24 hizmet veren çağrı merkezimiz, tüm bu olanaklar kullanıcılarımızın konforunu ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli işliyor. Bizim için önemli olan, her zaman müşterilerimize en iyisini sunmak, onların ihtiyaçlarını anlayarak beklentilerini aşmak ve bu deneyimi sürekli gelişmektir” dedi.