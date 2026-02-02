Kardeşinin Eve Girmesiyle Ortaya Çıkan Drama

Olay, Karasu ilçesinin Yalı Mahallesi’nde yer alan 3 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yaşandı. Alınan bilgilere göre, Gökhan Şişman’dan (35) bir süredir haber alamayan ağabeyi, kardeşinin evine gitme kararı aldı. Evine giren ağabey, Gökhan Şişman’ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

Olay Yeri İncelemesi Başlatıldı

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay bölgesine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Gökhan Şişman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cansız Bedeni Otopsi İçin Gönderildi

Olay yeri polis ekipleri tarafından inceleme altına alındıktan sonra, Şişman’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.