Kız Yurdunda Tüp Patlaması Paniğe Neden Oldu

Olay, özel bir kız öğrenci yurtlarında Serdivan ilçesi Bahçelievler Şehit Sinan Gümüştaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Yurdun dinlenme alanında yer alan bir tüp, henüz belirlenemeyen nedenlerden ötürü patladı. Patlama sonrası çevrede paniğe yol açarken, binanın dış cephesinde hasar oluştuğu, bazı camların kırıldığı ve eşyaların dışarı fırladığı gözlemlendi. Bina, güvenlik önlemleri kapsamında hızlı bir şekilde tahliye edilirken, öğrencilerin bir otele yerleştirildiği bildirildi. Olay haberinin yapılmasının ardından, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler, patlamanın meydana geldiği alan üzerinde güvenlik tedbirleri alarak, detaylı inceleme gerçekleştirdi. Binada herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

YERELİN TANIK GÖRÜŞLERİ

Patlamanın yaşandığı yurdun karşısındaki evde oturan 50 yaşındaki Göksel Alpay, olay anındaki hissettiklerini paylaştı. Alpay, “Eşimle evde televizyon izliyorduk” diyerek, patlama anındaki panik dolu anlarını anlattı.