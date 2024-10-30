Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in Gözaltına Alınması Açıklaması Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasını değerlendirdi. Ahmet Özer’in Gözaltı Nedeni Nedir? Özer’in, terör soruşturması kapsamındaki durumu inceleniyor. Ahmet Özer Kimdir? Kıymetli Bir Bilim İnsanı Özer, akademik hayatı ve projeleriyle tanınıyor. Özer’in Çalışmaları Ve Yayınları Hakkında Bilgi

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı” ifadelerine yer verdi.

GÖZALTININ NEDENİ VE DETAYLAR

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının sebebi, terör soruşturması çerçevesinde PKK ve KCK ile bağlantılı olabileceği olarak belirtiliyor. Terör örgütü üyeliği suçu işlediği söylenen Özer için, teknik ve fiziki takip yapıldığı ve banka hesabının incelendiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Özer’in hem evinde hem de Esenyurt Belediyesi’nde arama gerçekleştirdi. Aramalar sonrası gözaltına alınan Ahmet Özer’in soruşturma süreci yakından izleniyor. Ekrem İmamoğlu ve CHP kanadı bu süreci dikkatle takip ettiklerini bildirirken, gözaltının detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, Ahmet Özer’in gözaltı süreci ve İmamoğlu’nun açıklamaları kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak seçilmişti. CHP’nin etkili isimlerinden biri olarak bilinen Özer, görev süresince pek çok projeye imza atmış ve İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’un yönetiminde yer almıştır. 1960 yılında Van’da dünyaya gelen Ahmet Özer, eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlayarak buradan birincilikle mezun olmuştur. Akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında yaptığı iki yüksek lisansla devam eden Özer, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim almış, 1999’da doçent unvanı kazanmış ve 2023 yılında profesör unvanını elde etmiştir. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, özellikle Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmaktadır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi eserleri, toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimler konularında önemli katkılar sunmuştur. Bununla birlikte, “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.