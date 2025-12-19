Zuhal Böcek Ve Diğerleri Tahliye Oldu

Antalya Büyükşehir’in seçilmiş Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ve iş insanları Halil Tolga Ayvazoğlu ile Salih Eyiişleyen, bugün yapılan işlemler sonrasında tahliye edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, tutukluların son ifadeleri alındı. Zuhal Böcek, Halil Tolga Ayvazoğlu ve Salih Eyiişleyen, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUHİTTİN BÖCEK İFADE VERDİ

İddianame sürecinin tamamlanabilmesi için tutuklu şahısların son ifadeleri alındı. Muhittin Böcek de bu kapsamda ek ifade sundu. Başkan Böcek, “Üzerime atılı suçlamalarda doğrudan ve kasıtlı bir eylemim kesinlikle söz konusu değildir” şeklinde bir açıklama yaptı.

ALT PERSONELİN EYLEMLERİNDEN HABERDAR OLMAM BEKLENEMEZ

Böcek, alt personelin eylemleri hakkında bilgi sahibi olmasının beklenemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, iş insanlarından para talep ettiği yönündeki iddiaları da “İddia edilen rakamlara tenezzül edecek biri değilim” diyerek reddetti.

