Esenyurt Eleştirilerine Zeybekci’den Yanıt

KONGREDEKİ AÇILIŞ KONUŞMASI

AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede bir konuşma yapan Zeybekci, muhalefetin hizmet etme anlayışının olmadığını, onların yönetmeye, emretmeye ve hakim olmaya geldiğini öne sürdü.

KAYYUM UYGULAMASINA TEPKİ

Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına karşı çıkanları eleştirerek, “Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım. Kimsenin bir kelime dahi etmemesi lazım. Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler, her şeyi bir anlatsınlar” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, neden gürültü yaparak meseleleri karıştırdıklarını sorguladı. “Örtmeye çalışıyorsunuz. Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım. Bütün siyasi mülahazalardan, sözlerden arındırılmış bir şekilde eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?” dedi. Ortadoğu’da bir oyunun oynandığını, bunun hedefinin Türkiye olduğunu savunan Zeybekci, bu oyunun arkasındaki güçlerin Kandil’de olduğunu ifade etti.

DEVLET BAHAÇELİ’YE DİKKAT ÇEKTİ

Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uzattığı el ve yaptığı açıklamayı önemli bulduğunu, bunu son açılan kapı olarak yorumladığını belirtti. Zeybekci, “O kapıdan gelecekler varsa eyvallah. Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa tabii ki TBMM’nin iradesi ne derse odur. Onun için de bunu bir fırsat olarak görüyorum. Devlet Bahçeli’nin attığı adımı akıllı bir adım olarak görüyoruz” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.