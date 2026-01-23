Esenyurt Eski Başkanı Ahmet Özer’e Hapis Cezası Verildi

Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “Silahla terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

BAHÇELİ’DEN ÖZER AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına yönelik ifadelerde bulundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefine değinerek, bu amacın son yüz yılın en önemli atılımlarından biri olduğunu vurguladı. “Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır” diyen Bahçeli, yerel yönetimlerin ve bireylerin bu bağlamda sorumluluk taşıdığını belirtti.

HUKUK GEREKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ceza verilmesinin evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye” hedefiyle zıtlık teşkil eden bu kararın, mahşeri vicdanda bir karşılığının bulunmadığını vurguladı.

ADALETİN SAĞLANMASI TEMENNİ EDİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın adil olmadığını belirten Bahçeli, bu kararın temyiz sürecinde incelenmesi ve düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. “Adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir” ifadelerini kullanan Bahçeli, Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak durması ve milli birlik ile beraberlik hissiyatını desteklemesi gerektiğini ifade etti.