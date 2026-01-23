Esenyurt Eski Başkanı Ahmet Özer’e Hapis Cezası Verildi

esenyurt-eski-baskani-ahmet-ozer-e-hapis-cezasi-verildi

Esenyurt Eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “Silahla terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

BAHÇELİ’DEN ÖZER AÇIKLAMASI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahmet Özer’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına yönelik ifadelerde bulundu. Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefine değinerek, bu amacın son yüz yılın en önemli atılımlarından biri olduğunu vurguladı. “Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır” diyen Bahçeli, yerel yönetimlerin ve bireylerin bu bağlamda sorumluluk taşıdığını belirtti.

HUKUK GEREKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ceza verilmesinin evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye” hedefiyle zıtlık teşkil eden bu kararın, mahşeri vicdanda bir karşılığının bulunmadığını vurguladı.

ADALETİN SAĞLANMASI TEMENNİ EDİLDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın adil olmadığını belirten Bahçeli, bu kararın temyiz sürecinde incelenmesi ve düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. “Adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir” ifadelerini kullanan Bahçeli, Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak durması ve milli birlik ile beraberlik hissiyatını desteklemesi gerektiğini ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti Dizisinden Çıkarıldı

Uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden çıkarıldı. Güngör, yaşanan sürecin acımasızlığını vurgulayarak hataların insana özgü olduğuna dikkat çekti.
Gündem

Balıkesir Sındırgı’da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şiddeti çevre illerde de hissedildi, fakat ilk bulgular olumsuz bir durumu işaret etmiyor.
Gündem

Bakan Bayraktar’dan Akkuyu Açıklaması: Nükleer Enerjiyle Yeni Dönem

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'da Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden elektrik üretmeye başlayacaklarını ve yeni projelerle Türkiye'yi nükleer enerji alanında yükselteceklerini açıkladı.
Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Hapis Ceza Açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 6 yıl 3 ay hapis cezasını evrensel hukukla çeliştiği ve "Terörsüz Türkiye" hedefine aykırı buldu.
Gündem

Galatasaray’dan Sağ Açık İçin Sürpriz Hamle

Galatasaray, Noa Lang'ın ardından Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de transfer görüşmelerini tamamlamak üzere. Anlaşma detayları merakla bekleniyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.