Esenyurt’ta Otobüs Kazası: 3 Ölü, 10 Yaralı

Esenyurt’un Cumhuriyet Mahallesi’nde otobüs şarampole devrildi

Esenyurt’ta, Cumhuriyet Mahallesi’nde bir otobüs henüz bilinmeyen bir sebeple şarampole düşerek kaza yaptı. Olayın hemen ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Ekiplerin kazaya müdahale çalışmaları hala devam ediyor.

KAZA SONRASI OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Yaşanan bu üzücü olay sonrası, bölgeden ilk görüntüler alınmaya başlandı. Son edinilen verilere göre, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

