Sümeyye Durgun’un Cinayetinde Şüpheliden Şok İtiraf

sumeyye-durgun-un-cinayetinde-supheliden-sok-itiraf

Olay, 25 Aralık akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Boş bir dairede mülk sahibinin gerçekleştirdiği kontrolde, çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yapılan incelemelerde, cesedin bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun’a ait olduğu tespit edildi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Sümeyye Durgun’un cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve ona yardım ettiği iddia edilen akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanırken, akrabası M.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP’TE YAKALANDI

Siraç Kartal’ın, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Emniyettekiifadesinde Kartal, Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını ve kendisinden yüksek para taleplerinde bulunduğundan dolayı tartışma yaşandığını, tartışmanın akabinde onu öldürdüğünü ifade ettiği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, Sümeyye Durgun’un olaydan kısa bir süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, Sümeyye Durgun’un müzik eşliğinde pasta ile eşinin özel gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

