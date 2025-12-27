Beşiktaş Başkanı Adalı Mert Günok ve Necip Uysal’ı Açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda düzenlenen 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, teknik heyet ve yönetim kurulunun raporları doğrultusunda futbol planlamalarında yer almayacak olan Mert Günok ve Necip Uysal hakkında bilgi verdi.

YENİ DÖNEMDE YER ALMAYACAKLAR

Başkan Adalı, kararın kulübe hayırlı olmasını dileyerek, “Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

GEÇİCİ SKOR, KALICI OYUN

Adalı, devamında şunları kaydetti: “Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar tabelada bizleri mutsuz etse de sahadaki görüntüler oldukça farklı. Pozisyon üretiminde lider durumdayız. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlediğini gösteriyor. İlk haftalara göre sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimlik kazandık. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin özverisine teşekkür ediyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece an meselesi. Skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seriyi galibiyetlerin habercisidir. Takım değerimizde sağladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı arzuluyoruz.”

YENİ YILI ZAFERLE KARŞILAMAK İÇİN HAZIRIZ

Adalı, Yılın son derbisini deplasmanda kazanarak herkesin gurur duyduğu futbol takımını ve teknik heyetini kutlarken, “Yılı, şanımıza yakışır bir derbi galibiyetiyle uğurladık. Şimdi 4 Ocak’ta parkede olacak derbiyle yeni yılı zaferle selamlamaya hazırlanıyoruz. Büyük taraftarımızın ve tüm camiamızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2026 yılının her branşta kupalarla, madalyalarla taçlandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.” dedi.