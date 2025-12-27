Nef’ten Erden Timur Hakkında Açıklama Yapıldı

FUTBOLDA BAHSİ KAPSAYAN SORUŞTURMA

“Futbolda bahis” soruşturması çerçevesinde, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gelişmenin ardından Erden Timur’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nef, basında yer alan haberlere ilişkin bir duyuru yaptı. Nef’in sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur’un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır. Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur’un lehine neticeleneceğine inanmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

YASAL İŞLEM DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak adlandırılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve yasal bahis sitelerinden edinilen veriler, açık kaynak araştırmaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları ve HTS analiz çalışmaları sonucunda delillerin bulunduğunu bildirdi. Bu bulgular neticesinde, daha önceki iki operasyonda yer alan tutuklu bir şüpheli ile bağlantılı toplam 7 şüphelinin, 26 Ekim 2024’teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol karşılaşmasına bahis oynadığı belirtildi. Açıklamada, “Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet olduğu düşünülen şüpheli finansal işlemleri tespit edilmiştir.” ifadesi öne çıktı.

GÖZALTINA ALINANLAR

Yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 26 kişi arasında Erden Timur’un da bulunduğu aktarıldı. Ayrıca başka bir suçtan cezaevinde bulunan 1 şahıs olduğu ve diğer 2 şüpheli için yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan şüpheliler arasında futbolda tanınan birçok isim yer almakta. Bahis oynadığı öne sürülen sporcular arasında Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı gibi futbolcuların adları geçerken, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski emniyet personeli Emrah Günaydı ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız gibi isimler de işlem görenler arasında bulunuyor.

Bu süreçte, başka suçtan cezaevinde olan Enes Bartan’ın durumunun da belirtildiği ifade edildi.