Esenyurt’ta Şüpheli Ölüme Soruşturma Başlatıldı

ESENYURT’TA KAYBOLAN MOTOKURYENİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 20 gündür kaybolan motokurye Özay Şaşkın (33), yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, Şaşkın’ın ölümü şüpheli bulunuyor. Ölüm sebebi ise otopsi sonrasında kesin olarak belirleniyor.

KİRALADIĞI EVİ KONTROL ETMEK İSTEDİ

Pınar Mahallesi 1505. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki daireyi 2 ay önce kiralayan Özay Şaşkın’dan 20 gündür haber alamayan emlakçı, durumu kontrol etmek için eve geldi. Dairenin boş olduğunu düşünen emlakçı, kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Kapı açıldığında, evde Özay Şaşkın’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, evde yaptığı incelemelerin ardından Özay Şaşkın’ın ölümünü şüpheli bir durum olarak değerlendirdi. Şaşkın’ın kesin ölüm sebebinin belirleneceği otopsi sonrasında, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.