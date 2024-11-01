Esenyurt’taki Eylem ve Belediye Başkanları Yetersizliği

ESENYURT’TA EYLEM DÜZENLENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve sonrasında göreve kayyım atanması sonrası, CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme, belediye başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın katılmaması dikkati çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bu gelişmeler üzerine gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi ve konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Eyleme katılmayan başkanların her birinin haklı mazeretleri olduğunu ifade eden Özel, “Mansur bey bizimle aynı duygularla tertiplenmiş bir başka etkinliğe katıldı. Belediye başkanlarına 1 gün sonra şurada olun dediğinde her zaman imkanları olmuyor. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Belediye başkanlarımızın yüzde 60’ı katılamadı belki.” şeklinde konuştu.

Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle: “Daha önce planladığımız gibi, bugün Antalya’da kampta olacaktık. Ancak Türkiye’nin gündemine atılan bir bomba, demokrasiye vurulan bir hançer, siyasete vurulmak istenen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik. MKYK’mızı Esenyurt’ta topladık dün. Bugün de tüm milletvekillerimizle birlikte böyle bir kapasiteyi sağlayabilecek en yakın otelde, bu sıcak gündeme daha çok yoğunlaşarak ve önümüzdeki dönem milletin gerçek sorunları, başta ekonomi olmak üzere önümüzdeki bütçe takviminde grubumuzla görüşmek üzere toplantımızı burada başlatıyoruz.”

ESENYURT’TA DEVAM EDEN GÖZLEMLER

Özel, “Bir gözümüz Silivri’de, elimiz, kulağımız Esenyurt’ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt’u hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz boş bırakmayacağız.” diyerek, Esenyurt’un CHP tarafından yönetildiğinin altını çizdi. 2004’te AK Parti’ye geçmiş olan Esenyurt’un, son günlerde gündem olan Necmi Kadıoğlu’na yönetildiğini belirtti. Özel, “Esenyurt kent suçları müzesi gibidir. Bir kente yapılan her kötülük Esenyurt’a yapılmış.” diyerek eleştiride bulundu.

SİYASİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Sine-i millet tartışmalarının sosyal medyada sıkça gündeme geldiği değerlendirilirken Özel, “Sine-i millet el yapımı bomba gibi siyasete tuzaklıyorlar. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir.” dedi. Özgür Özel, bu konularla ilgili özellikle sosyal medya etkisine dikkat çekti ve bu tartışmaların içindeki bazı arkadaşlarının genel başkanın iletişimine katkı sağladıklarını ifade etti.