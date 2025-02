Eşi Boşanınca Arzuhalciye Saldırı Düzenledi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, dün sabah saat 05.00 civarında, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, adliyenin yakınında bulunan bir plazanın zemin katında H.K.’ya ait bir arzuhalci kurşunlandı. Kurşunlama ihbarı üzerine, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini hızla belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, dilekçeyi yazdıran M.C.’nin eşi İsmail C. azmettirici olarak, silahı ateşleyen İsmail A. ve olaya karışan Mustafa El S. Karatay ilçesinde bulundukları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KISKANÇLIK SEBEBİYLE OLAY GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk ifadesi alınan İsmail A., “Boşanma davası nedeniyle İsmail C. arkadaşımın aleyhinde eşi M.C. dilekçe yazdırdı. Arzuhalci, boşanma aşamasındaki arkadaşımın eşi M.C.’ye yakınlık gösterdiği için İsmail C., kıskançlık hissetti ve bize durumu anlattı. Ben de ruhsatsız tabancamı yanıma alarak, 3 arkadaş bu iş yerine gittik. İsmail C. araçta kalırken, ben ve Mustafa El S. iş yerine 3 el ateş ettik. Daha sonra olay yerinden kaçtık” ifadelerini kullandı.